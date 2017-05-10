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Blue Jays 8, Indians 7

Blue Jays 8, Indians 7: Ryan Goins’ hit caps comeback as Blue Jays beat Indians

By Ian Harrison
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 11:02 PM | Updated: May 11, 2017 - 01:55 PM
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Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez (11) tags out Toronto Blue Jays second baseman Devon Travis (29) after a run down as Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis (22) looks on during second inning action in Toronto on Wednesday. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


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