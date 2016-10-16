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Blue Jays’ Jose Bautista says ‘circumstances’ are helping Indians’ pitchers in ALCS

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 16, 2016 - 08:58 PM

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