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Opening Day roster

Breaking down Indians 2017 Opening Day roster

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:23 PM

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