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Charlie Sheen’s ’Wild Thing’ will not make pitch in World Series

By Tom Withers
Associated Press

Published: October 21, 2016 - 11:08 AM | Updated: October 21, 2016 - 11:11 AM
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Actor Charlie Sheen reacts during the fifth inning of Game 4 of the National League baseball championship series between the Chicago Cubs and the Los Angeles Dodgers Wednesday, Oct. 19, 2016, in Los Angeles. (AP Photo/David J. Phillip)


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