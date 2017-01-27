All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland Indians to host 2019 All-Star Game, sixth time for club

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 01:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILe - In this Oct. 25, 2016, file photo, fireworks are seen over Progressive Field before Game 1 of the Major League Baseball World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, Jan. 27, 2017, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


MORE IN SPORTS

Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible - 8:19 PM

WASHINGTON: Before Kevin Love’s two-step drop and heave Monday night, before LeBron James made one of the most sensational shots of the season to force overtime in the Cavaliers’ thrilling win at the Washington Wizards, there was another impressive but less flashy James-Love hookup earlier in the fourth quarter.

cavs07cutweb
Cavaliers 140, Wizards 135 (OT): Cavs need all of Big Three to rally past Wizards in thriller
browns08cut_01
Browns cut respected veterans Josh McCown and Tramon Williams, creating more cap space and telegraphing more change - 8:41 PM
Indians make Boone Logan signing official; Austin Adams designated for assignment
Cavaliers notebook: Like LeBron James, Patriots’ Tom Brady at his best in big games, says Cavs coach Tyronn Lue
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next