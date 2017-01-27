All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland Indians to host 2019 All-Star Game, sixth time for club

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 01:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILe - In this Oct. 25, 2016, file photo, fireworks are seen over Progressive Field before Game 1 of the Major League Baseball World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, Jan. 27, 2017, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


MORE IN SPORTS

cavs09cut_5 Michael Conroy - AP
Cavaliers 132, Pacers 117: Cavs ride explosive third quarter to victory over Pacers

INDIANAPOLIS: One explosive third quarter was enough to give the Cavaliers a victory Wednesday, ensure a winning record on this difficult four-game trip and earn the Cavs’ stars another night off.

marla09cut_2
Marla Ridenour: Trade for Patriots’ Jimmy Garoppolo might be Browns’ best quarterback option, but don’t give up the No. 1 pick
University of Akron: Senior Kwan Cheatham holds keys to Zips’ success on the court
Cavaliers notebook: LeBron James not in favor of President Trump’s refugee policy ‘that divides and excludes people’
Girls basketball: Buchtel set to meet Firestone in City Series postseason final
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next