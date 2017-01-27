All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland Indians to host 2019 All-Star Game, sixth time for club

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 01:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILe - In this Oct. 25, 2016, file photo, fireworks are seen over Progressive Field before Game 1 of the Major League Baseball World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, Jan. 27, 2017, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


MORE IN SPORTS

rivals14cutweb - handout
Kent State-UA rivalry rooted in mascot spat — so says the internet

There was a time when Kent State’s Flash the Golden Eagle and the University of Akron’s Zippy were best buds.

cavs14cutweb
Cavaliers forward Kevin Love to get second opinion on ailing knee
zmen14cutweb
University of Akron men’s basketball: Zips, coach Keith Dambrot continue to reach milestones
Kent State men’s basketball: Golden Flashes look to rediscover recipe for success in crucial game against Miami
South_Carolina_UConn_Basketball_97727.jpg-6f087~4
Century mark! UConn women win 100th straight game, set the NCAA record for consecutive victories - 10:01 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next