All CATEGORIES
☰ Menu

Major League Baseball

Cleveland Indians will host 2019 All-Star Game

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 11:13 AM | Updated: January 27, 2017 - 08:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fans arrive for Game 1 of the World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, Oct. 25 at Progressive Field in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Charlie Riedel)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs29cutweb Rick Bowmer - AP
In midst of historic season, Thunder’s Russell Westbrook blocking LeBron’s pursuit of another MVP

CLEVELAND: This was supposed to be the year LeBron James reclaimed what has become his elusive Most Valuable Player trophy. After proving once and for all during last year’s NBA Finals he remains the greatest player in the game today, it stood to reason the carryover effect would mean more MVP votes this spring.

cavs28cut_01
Cavaliers 124, Nets 116: Lowly Nets just what the doctor ordered for Cavs to break out of slump
jacgre29cutweb
High school girls basketball/Jackson 54, Green 39: Taylor Mikesell leads Polar Bears to Federal League win over Bulldogs - 8:14 PM
zwomen29cutweb
Akron 80, Eastern Michigan 62: Alex Ricketts, Hannah Plybon lead Zips to victory over Eagles - 8:32 PM
Central Michigan 105, Kent State 98 (OT): Marcus Keene carries Chippewas to overtime win over Flashes
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next