All CATEGORIES
☰ Menu

Major League Baseball

Cleveland Indians will host 2019 All-Star Game

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 11:13 AM | Updated: January 27, 2017 - 08:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fans arrive for Game 1 of the World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, Oct. 25 at Progressive Field in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Charlie Riedel)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs10cut_01 Sue Ogrocki - AP
Thunder 118, Cavaliers 109: Another triple-double by Russell Westbrook, late-game fade spell doom for Cavs

OKLAHOMA CITY: The stars all played anyway, but it didn’t much matter. The schedule and the turnovers combined to end the Cavaliers’ four-game winning streak.

citygirls10cut_01
Girls basketball / Buchtel 59, Firestone 44: Armani Jackson scores 28 points to lead Griffins to victory in City Series postseason final
zmen10cut_01
University of Akron: Senior Kwan Cheatham holds keys to Zips’ success on the court
Cavaliers notebook: Goodyear reaches agreement with Cavs to place patch on jerseys
hsnotes10cut
High school notebook: Twenty Walsh seniors select colleges; Norton girls basketball goes undefeated in PTC Metro
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next