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Major League Baseball

Cleveland Indians will host 2019 All-Star Game

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 11:13 AM
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Fans arrive for Game 1 of the World Series between the Cleveland Indians and the Chicago Cubs, Oct. 25 at Progressive Field in Cleveland. A person familiar with the decision says the Cleveland Indians will host the 2019 All-Star Game at Progressive Field. The team will hold a news conference on Friday, to formally announce the event last held in Cleveland in 1997, the person told The Associated Press on Thursday, speaking on condition of anonymity because the announcement had not been made. (AP Photo/Charlie Riedel)


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