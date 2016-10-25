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Cleveland sports fans bask in glow of NBA champion Cavaliers, pumped to see Indians in the World Series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 25, 2016 - 08:39 PM | Updated: October 26, 2016 - 08:17 AM
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Cleveland Indians fans wait in line to enter game 1 of the 2016 World Series against the Chicago Cubs amongst Cavs fans waiting to enter the ring ceremony and first game for the Cleveland Cavaliers 2016-2017 season on Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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