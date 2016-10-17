Court hearing set on potential Ontario ban of Indians name, logo

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Associated Press

Published: October 17, 2016 - 10:59 AM | Updated: October 17, 2016 - 11:02 AM
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Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis fields a grounder by Toronto's Josh Donaldson and throws him out at first base in the first inning of Game two of the ALCS on Saturday at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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