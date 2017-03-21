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Indians spring training

Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 04:38 PM | Updated: March 22, 2017 - 01:02 PM
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Dominican Republic first baseman Carlos Santana reacts after Venezuela's Ender Inciarte was out on a double play during the fifth inning of a second-round World Baseball Classic game in San Diego, March 16. (AP Photo/Alex Gallardo)


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