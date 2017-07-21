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Indians notebook

Danny Salazar, Corey Kluber expected to start in weekend series; Boone Logan to miss “significant time”

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 21, 2017 - 06:26 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar (left) waits for Tampa Bay Rays' Corey Dickerson to run the bases after Dickerson hit a solo home run in the third inning, May 16, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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