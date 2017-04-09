Diamondbacks 3, Indians 2: Indians’ rally falls short as Diamondbacks complete sweep

PHA+UEhPRU5JWDogUGF0cmljayBDb3JiaW4gdGhyZXcgc2l4IHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzLCBD
aHJpcyBPd2luZ3MgaG9tZXJlZCBhbmQgaGFkIHRocmVlIGhpdHMgYW5kIHRoZSBBcml6b25hIERp
YW1vbmRiYWNrcyBjb21wbGV0ZWQgYSB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwIG9mIHRoZSBJbmRpYW5zIHdp
dGggYSAzLTIgdmljdG9yeSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPlRoZSB3aW4gaW1wcm92ZWQgdGhlIERpYW1v
bmRiYWNrcyB0byA2LTEsIG1hdGNoaW5nIHRoZSBiZXN0IHNldmVuLWdhbWUgc3RhcnQgaW4gZnJh
bmNoaXNlIGhpc3RvcnksIHNldCBpbiAyMDAwLjwvcD48cD5JbmRpYW5zIHN0YXJ0ZXIgQ29yZXkg
S2x1YmVyICgwLTEpIHNjYXR0ZXJlZCBlaWdodCBoaXRzIGluIHNpeCBpbm5pbmdzLCBhbGxvd2lu
ZyB0aHJlZSBydW5zLCB0d28gZWFybmVkLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBtYW5hZ2VkIGp1c3Qg
c2V2ZW4gcnVucyBpbiB0aGUgc2VyaWVzLCBhbmQgYm90aCB0aGVpciBydW5zIFN1bmRheSB3ZXJl
IHVuZWFybmVkLjwvcD48cD5GZXJuYW5kbyBSb2RuZXkgZWFybmVkIGhpcyBzZWNvbmQgc2F2ZSBp
biBhIGRyYW1hdGljIG5pbnRoLiBXaXRoIHRoZSBJbmRpYW5zIGJlaGluZCAzLTEsIFlhbiBHb21l
cyByZWFjaGVkIG9uIHRoaXJkIGJhc2VtYW4gSmFrZSBMYW1iJiM4MjE3O3MgdGhyb3dpbmcgZXJy
b3IgYW5kIHNjb3JlZCBvbiBBYnJhaGFtIEFsbW9udGUmIzgyMTc7cyBvbmUtb3V0IHNpbmdsZS4g
Q2FybG9zIFNhbnRhbmEgbmVhcmx5IGdhdmUgdGhlIEluZGlhbnMgdGhlIGxlYWQgd2hlbiBoZSBm
bGV3IG91dCB0byB0aGUgd2FsbCBpbiBmcm9udCBvZiB0aGUgc3dpbW1pbmcgcG9vbCBpbiByaWdo
dCBmaWVsZC48L3A+PHA+Um9kbmV5IGZhbm5lZCBGcmFuY2lzY28gTGluZG9yIHRvIGVuZCB0aGUg
Z2FtZS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.