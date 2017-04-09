All CATEGORIES
☰ Menu

Diamondbacks 3, Indians 2

Diamondbacks 3, Indians 2: Indians’ rally falls short as Diamondbacks complete sweep

By Bob Baum
Associated Press

Published: April 9, 2017 - 07:39 PM | Updated: April 10, 2017 - 11:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber (28) in the first inning during a baseball game against the Arizona Diamondbacks, Sunday, April 9, 2017, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)


MORE IN SPORTS

ducks11cut_003 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday

Orbit found his jetpack and purple power was back at Canal Park on Monday.

cavs11_06
Heat 124, Cavaliers 121 (OT): Cavs’ late-game struggles continue in costly loss to Heat
tribe11_02
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017
Browns notebook: Myles Garrett skips interview because of past criticism from former NFL defensive lineman
Indians Opening Day facts
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next