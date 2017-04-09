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Diamondbacks 3, Indians 2

Diamondbacks 3, Indians 2: Indians’ rally falls short as Diamondbacks complete sweep

By Bob Baum
Associated Press

Published: April 9, 2017 - 07:39 PM | Updated: April 10, 2017 - 11:23 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber (28) in the first inning during a baseball game against the Arizona Diamondbacks, Sunday, April 9, 2017, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)


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