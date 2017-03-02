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Spring training: Dodgers 4, Indians 2

Dodgers 4, Indians 2: Danny Salazar gives up a run in two innings in loss to Dodgers

Published: March 2, 2017 - 06:25 PM

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