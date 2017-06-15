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Dodgers 6, Indians 4

Dodgers 6, Indians 4: Dodgers take Andrew Miller deep again

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 12:06 AM | Updated: June 15, 2017 - 12:56 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber winds up during the first inning against the Los Angeles Dodgers, Wednesday in Cleveland. Blubber recorded his 1,000th career strike out during the game. (AP Photo/Tony Dejak)

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