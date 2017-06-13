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Dodgers 7, Indians 5

Dodgers 7, Indians 5: Cody Bellinger hits tie-breaking home run off Andrew Miller in eighth, adds three-run homer in ninth for Dodgers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 10:57 PM | Updated: June 14, 2017 - 12:53 PM
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Cleveland Indians' Daniel Robertson jumps at the wall but cannot catch a home run hit by Los Angeles Dodgers' Cody Bellinger during the eighth inning Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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