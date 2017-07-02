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Five Indians players selected to 2017 All-Star Game; Jose Ramirez to start at 3B

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 2, 2017 - 08:41 PM | Updated: July 3, 2017 - 03:23 PM
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Cleveland Indians Jose Ramirez is congratulated by teammates after he hits a three run home run against the Detroit Tigers in the fourth inning of a baseball game in Detroit, Sunday, July 2, 2017. (AP Photo/Rick Osentoski)

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