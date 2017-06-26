All CATEGORIES
☰ Menu

Former Indians slugger Mike Napoli remembers relationships in Cleveland

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 09:30 PM | Updated: June 27, 2017 - 10:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona (left) hugs Texas Rangers' Mike Napoli after giving Napoli a 2016 American League championship ring before a baseball game between the Texas Rangers and the Cleveland Indians, Monday in Cleveland. Napoli played on the 2016 Indians team. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe28cut_01 Tony Dejak - AP
Rangers 2, Indians 1: Cody Allen gives up game-winning home run to Adrian Beltre with two outs in ninth

CLEVELAND: Adrian Beltre will be in the hall of fame soon enough. But for now, he’s still putting up a strong 2017 season. And on Monday night, he sent Indians fans home unhappy.

cavs28web
Cavaliers report: Path to Cleveland has roadblocks for Carmelo Anthony, Dwyane Wade
browns29cut_01
What Bruce Smith sees in Browns rookie Myles Garrett and why the No. 1 pick from 1985 wants to mentor top selection from 2017
tnotes28cut
Indians notebook: Major health issues ruled out for manager Terry Francona; expected to return to club Wednesday
paul29cut
NBA: Rockets acquire Chris Paul from Clippers
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next