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Former Indians slugger Mike Napoli remembers relationships in Cleveland

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 09:30 PM | Updated: June 27, 2017 - 10:38 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona (left) hugs Texas Rangers' Mike Napoli after giving Napoli a 2016 American League championship ring before a baseball game between the Texas Rangers and the Cleveland Indians, Monday in Cleveland. Napoli played on the 2016 Indians team. (AP Photo/Tony Dejak)

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