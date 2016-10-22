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Former RubberDucks and Aeros players make it big with Indians

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 22, 2016 - 08:21 PM
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Danny Madden, Akron RubberDucks and Cleveland Indians fan, poses for a portrait at Canal Park on Saturday in Akron. Madden is a full-time engineer who covers the Ducks for a website on the side. Madden is among many in Akron who have watched Ducks players get promoted to the Indians over the years. (Leah Klafczynski/The Akron Beacon Journal)


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