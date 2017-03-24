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Francisco Lindor, Andrew Miller relish WBC experience upon return to Indians camp

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 09:20 PM

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Francisco Lindor, Andrew Miller relish WBC experience upon return to Indians camp - 9:20 PM

MESA, Ariz: Indians shortstop Francisco Lindor, catcher Roberto Perez and relief pitchers Andrew Miller and Joe Colon all returned to camp in Goodyear, Ariz., after the conclusion of the World Baseball Classic, which the United States won with a victory over Puerto Rico in the title game.

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