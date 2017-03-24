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Spring training: Indians

Francisco Lindor, Andrew Miller relish WBC experience upon return to Indians camp

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 09:20 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:33 AM
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Puerto Rico shortstop Francisco Lindor celebrates after Netherlands' Jurickson Profar was tagged out at first in the first inning of a semifinal in the World Baseball Classic in Los Angeles, Monday, March 20, 2017. (AP Photo/Chris Carlson)


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