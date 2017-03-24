All CATEGORIES
☰ Menu

Spring training: Indians

Francisco Lindor, Andrew Miller relish WBC experience upon return to Indians camp

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 09:20 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Puerto Rico shortstop Francisco Lindor celebrates after Netherlands' Jurickson Profar was tagged out at first in the first inning of a semifinal in the World Baseball Classic in Los Angeles, Monday, March 20, 2017. (AP Photo/Chris Carlson)


MORE IN SPORTS

cavs27cutweb Phil Long - AP
Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs

CLEVELAND: Cavaliers coach Tyronn Lue has a secret.

tribe27cutweb
Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster
tnotes27cutweb
Indians notebook: Indians want top prospect Bradley Zimmer to ‘knock down the door’ to the big leagues
NCAA Tournament: Luke Maye’s late jumper lifts North Carolina to Final Four
NASCAR: Kyle Larson hangs on to win at Fontana
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next