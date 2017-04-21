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Francisco Lindor reportedly turned down Indians’ offer of about $100 million

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 21, 2017 - 03:23 PM | Updated: April 21, 2017 - 09:36 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (12) is greeted by teammates after scoring the go-ahead run in the third inning against the Minnesota Twins on Monday, April 17, 2017 at Target Field in Minneapolis, Minn. (Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune/TNS)


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