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Late Tuesday: Giants 2, Indians 1

Giants 2, Indians 1 (10 innings): Strong start by Mike Clevinger goes to waste

By Josh Dubow
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:20 AM
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Cleveland Indians' Brandon Guyer hits an RBI triple during the third inning of a baseball game against the San Francisco Giants Tuesday in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)


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