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Giants 2, Indians 1: Eduardo Nunez’s RBI single in 10th leads San Francisco past Tribe

By Josh Dubow
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:07 AM
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San Francisco Giants' Eduardo Nunez, center right, hugs manager Bruce Bochy after singling to score Kelby Tomlinson for the winning run during the tenth inning of a baseball game against the Cleveland Indians in San Francisco, Tuesday, July 18, 2017. The Giants won 2-1 in ten innings. (AP Photo/Jeff Chiu)


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