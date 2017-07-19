All CATEGORIES
☰ Menu

Giants 2, Indians 1: Eduardo Nunez’s RBI single in 10th leads San Francisco past Tribe

By Josh Dubow
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

San Francisco Giants' Eduardo Nunez, center right, hugs manager Bruce Bochy after singling to score Kelby Tomlinson for the winning run during the tenth inning of a baseball game against the Cleveland Indians in San Francisco, Tuesday, July 18, 2017. The Giants won 2-1 in ten innings. (AP Photo/Jeff Chiu)


MORE IN SPORTS

Nate Ulrich’s Browns analysis: Coach Hue Jackson faces serious temptation to start rookie quarterback DeShone Kizer right away

No Browns player’s stock had risen as rapidly or dramatically by the time the team broke mandatory minicamp June 15 than rookie quarterback DeShone Kizer’s.

tribe23cut_10
Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar
browns23cut_2
How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
british23cut_01
British Open: Seeking third leg of career Grand Slam, Jordan Spieth leads by 3 shots heading to final round
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next