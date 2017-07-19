All CATEGORIES
☰ Menu

Giants 5, Indians 4: Buster Posey’s two-out, two-run double in ninth sends Indians to defeat

By Gideon Rubin
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 07:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Carlos Carrasco, right, scores against San Francisco Giants catcher Nick Hundley during the third Wednesday in San Francisco. The Giants won 5-4. (AP Photo/Jeff Chiu)


MORE IN SPORTS

tribe20cut_1 Jeff Chiu - AP
Giants 5, Indians 4: Buster Posey’s two-out, two-run double in ninth sends Indians to defeat - 7:22 PM

SAN FRANCISCO: Buster Posey pinch hit a two-out, two-run double in the bottom of the eighth inning and the San Francisco Giants defeated the Indians 5-4 on Wednesday.

tlate19cut_01
Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak
wrestle19cut_01
Wrestling: Perry’s David Carr claims freestyle national title, named tournament’s most outstanding
apscoaches_dawson
High school boys basketball: Akron Public Schools hire coaches to fill positions at Buchtel, East, Kenmore-Garfield, North
esports20cut_1
Already packing arenas across the nation, eSports gaining ground in college athletics departments
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next