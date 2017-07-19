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Giants 5, Indians 4

Giants 5, Indians 4: Buster Posey’s two-out, two-run double in ninth sends Indians to defeat

By Gideon Rubin
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 07:22 PM | Updated: July 20, 2017 - 12:27 PM
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Cleveland Indians' Carlos Carrasco, right, scores against San Francisco Giants catcher Nick Hundley during the third Wednesday in San Francisco. The Giants won 5-4. (AP Photo/Jeff Chiu)


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