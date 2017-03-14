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Spring training: Giants 6, Indians 5

Giants 6, Indians 5: Josh Tomlin pounded in loss to Giants

Beacon Journal staff report

Published: March 14, 2017 - 07:33 PM

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