Good news Indians: Santa is a Tribe fan who lives in the 330

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RG8geW91IGJlbGlldmU/PC9wPjxwPiYjODIyMDtLcmlzIEtyaW5nbGUsJiM4MjIxOyBUcmli
ZSBmYW4gRGFuIFN1dHRlciBzYWlkLCBhbnN3ZXJpbmcgaGlzIHBob25lIFdlZG5lc2RheSBsaWtl
IGFueSBvdGhlciBidXNpbmVzcyBwZXJzb24gbWlnaHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20g
bG9va2luZyBmb3IgRGFuIFN1dHRlciwmIzgyMjE7IGEgcmVwb3J0ZXIgYXNrZWQgaGVzaXRhbnRs
eSwgdHJ5aW5nIHRvIHRyYWNrIGRvd24gYSBGYWlybGF3biBtYW4gd2l0aCB0aGUgbG9uZyB3aGl0
ZSBiZWFyZCB3aG8gdW5pbnRlbnRpb25hbGx5IGdyYWJiZWQgdGhlIG5hdGlvbmFsIHNwb3RsaWdo
dCBUdWVzZGF5IHdoZW4gaGUgc2hvd2VkIHVwIGF0IEdhbWUgSSBvZiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVz
IGRyZXNzZWQgYXMgU2FudGEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgbWUsJiM4MjIxOyBz
YWlkIFN1dHRlciwgdGhlIGxvbmd0aW1lIG1hbmFnZXIgb2YgTG95YWwgT2FrIEdvbGYgQ291cnNl
LjwvcD48cD5TdXR0ZXIgaGFzIGhhZCBzZWFzb24gdGlja2V0cyB0byB0aGUgSW5kaWFucyBmb3Ig
MjMgeWVhcnMuIEhlIGJvdWdodCB0aGVtIHdoZW4gUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQgd2FzIG5vdGhp
bmcgbW9yZSB0aGFuIGEgZ2FwaW5nIGNoYXNtIG9mIG11ZCBpbiB0aGUgaGVhcnQgb2YgQ2xldmVs
YW5kLjwvcD48cD5IZSBhbHdheXMgZHJlYW1lZCBvZiB0aGUgVHJpYmUgd2lubmluZyBhIFdvcmxk
IFNlcmllcyBldmVuIHRob3VnaCBoZSBuZXZlciBkcmVhbWVkIG9mIHBsYXlpbmcgU2FudGEgdW50
aWwgaGlzIGZhdGhlciBkaWVkLjwvcD48cD5FdmVyeSBDaHJpc3RtYXMgZm9yIDM2IHllYXJzLCBT
dXR0ZXIgd2F0Y2hlZCBoaXMgNi1mb290LTUsIDI4MC1wb3VuZCBkYWQgSm9obiBTdXR0ZXIgdHJ1
ZGdlIG91dCBpbnRvIHRoZSBzbm93IGluIGEgcGx1c2ggcmVkIHN1aXQgdG8gdm9sdW50ZWVyIGhv
LWhvLWhvIGZvciBmYW1pbGllcyBhdCBoaXMgdW5pb24gaGFsbCwgaGlzIENhdGhvbGljIHBhcmlz
aCwgYW5kIG90aGVyIEdyZWF0ZXIgQ2xldmVsYW5kIHBsYWNlcy48L3A+PHA+QnV0IERhbiBTdXR0
ZXIgc2FpZCBoZSBuZXZlciBhcHByZWNpYXRlZCB3aGF0IHRoYXQgbWVhbnQgdW50aWwgaGlzIGRh
ZCYjODIxNztzIGZ1bmVyYWwgaW4gMjAxMiwgYW5kIEpvaG4gU3V0dGVyJiM4MjE3O3MgYmVzdCBm
cmllbmQgdG9sZCB0aGUgc3RvcnkgYWJvdXQgaG93IHRoZSBlbGRlciBTdXR0ZXIgZWFybmVkIHRo
ZSBuaWNrbmFtZSAmIzgyMjA7SG9vay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkpvaG4gU3V0dGVyIHdvcmtlZCBm
b3IgT3RpcyBFbGV2YXRvciwgYW5kIG9uZSBvZiBoaXMgcmVndWxhciBkdXRpZXMgd2FzIGZpeGlu
ZyBhIGxpZnQgdGhhdCBzb21ldGltZXMgYnJva2UgYXQgYSBudXJzaW5nIGhvbWUuIEV2ZXJ5IHRp
bWUgaGUgdmlzaXRlZCwgYW4gb2xkIHdvbWFuIHdobyBsaXZlZCB0aGVyZSBncm91c2VkIGFuZCBi
bGFtZWQgSm9obiBTdXR0ZXIgZm9yIHRoZSBtYWxmdW5jdGlvbi48L3A+PHA+T25lIHllYXIsIEpv
aG4gU3V0dGVyICYjODIxMjsgYSBjaHVyY2ggZGVhY29uIHdobyBiZWxpZXZlZCBpbiBoZWxwaW5n
IG90aGVycyAmIzgyMTI7IHZvbHVudGVlcmVkIHRvIHBsYXkgU2FudGEgYXQgdGhlIG51cnNpbmcg
aG9tZS4gTm90aGluZyBicm91Z2h0IGpveSB0byB0aGUgcmVzaWRlbnRzIGxpa2UgdGhlaXIgZ3Jh
bmRjaGlsZHJlbi4gQW5kLCBoZSBiZWxpZXZlZCwgdGhlIGdyYW5kY2hpbGRyZW4gZGlkbiYjODIx
Nzt0IHZpc2l0IG9mdGVuIGVub3VnaCB0byBlc3RhYmxpc2ggYSBnb29kIGJvbmQgd2l0aCB0aGUg
cmVzaWRlbnRzLjwvcD48cD5JZiB0aGUgZWxkZXIgU3V0dGVyIGNvdWxkICYjODIyMDtob29rJiM4
MjIxOyB0aGUgZ3JhbmRjaGlsZHJlbiBpbnRvIGFuIGV4dHJhIHZpc2l0LCBldmVuIGlmIGl0IHdh
cyBvbmx5IHRvIHNlZSB0aGUgam9sbHkgb2xkIGVsZiwgaGUgY291bGQgaGVscCBib3RoLiA8L3A+
PHA+Tm8gb25lIGF0IHRoZSBudXJzaW5nIGhvbWUgcmVjb2duaXplZCB0aGUgZWxldmF0b3IgcmVw
YWlybWFuIGluIGhpcyBTYW50YSBzdWl0LiBNb250aHMgcGFzc2VkLCBhbmQgdGhlIG5leHQgdGlt
ZSB0aGUgZWxldmF0b3IgYnJva2UsIHRoZSB3b21hbiB3aG8gYWx3YXlzIGJsYW1lZCBKb2huIFN1
dHRlciBiZWdhbiB0byBjb21wbGFpbi48L3A+PHA+VGhpcyB0aW1lLCBKb2huIFN1dHRlciBhc2tl
ZCBhYm91dCBoZXIgZ3JhbmRkYXVnaHRlci4gVGhlIHdvbWFuIGxvb2tlZCBjb25mdXNlZC4gSG93
IHdvdWxkIHRoZSByZXBhaXJtYW4ga25vdyBhYm91dCBoZXIgZ3JhbmRkYXVnaHRlcj88L3A+PHA+
JiM4MjIwO0hvLWhvLWhvLCYjODIyMTsgSm9obiBTdXR0ZXIgc2FpZCwgdXNpbmcgdGhlIGJvb21p
bmcgdm9pY2UgaGUgdXNlZCBhcyBTYW50YS4gJiM4MjIwO1lvdSBtdXN0IG5vdCByZWNvZ25pemUg
bWUgaW4gbXkgW2VsZXZhdG9yXSB1bmlmb3JtLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkl0IGNsaWNrZWQuIFRo
ZSB3b21hbiB3YWxrZWQgYXdheSB3aXRob3V0IGEgd29yZCwgYnV0IHJlYXBwZWFyZWQgYSBmZXcg
bW9tZW50IGxhdGVyIG9mZmVyaW5nIEpvaG4gU3V0dGVyIGNhbmR5IHNoZSBicm91Z2h0IGhpbSBm
cm9tIGhlciByb29tLjwvcD48cD5VbnRpbCBoZSBkaWVkLCBTdXR0ZXIgdmlzaXRlZCB0aGUgbnVy
c2luZyBob21lIGV2ZXJ5IHllYXIgYXMgU2FudGEuIEFuZCB3aGVuZXZlciBoZSBjYW1lIHRvIGZp
eCB0aGUgZWxldmF0b3IsIHRoZSB3b21hbiB3aG8gb25jZSBibGFtZWQgaGltIGZvciB0aGUgZWxl
dmF0b3IgcHJvYmxlbXMgaW52aXRlZCBoaW0gaW50byBoZXIgcm9vbSBmb3Igc29tZXRoaW5nIHRv
IGVhdC48L3A+PHA+RGFuIFN1dHRlciBzYWlkIGhlIG5ldmVyIGtuZXcgdGhpcyBzdG9yeSBhYm91
dCBoaXMgZmF0aGVyIGFuZCB3b3JyaWVkIHRoYXQgdGhlIG51cnNpbmcgaG9tZSByZXNpZGVudHMg
bWlnaHQgbm90IHNlZSBjaGlsZHJlbiBpZiBTYW50YSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdmlzaXQuIFRoZSB5
b3VuZ2VyIGRlY2lkZWQgdG8gZmlsbCBpbiBmb3IgaGlzIGRhZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBk
b24mIzgyMTc7dCBrbm93LCB5b3UgY291bGRuJiM4MjE3O3QgdW5kZXJzdGFuZCBob3cgdGhlIGtp
ZHMgZmVlZCB0aGUgZW5lcmd5IGluIHlvdSB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSB3ZWFyaW5nIHRoYXQg
U2FudGEgc3VpdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRGFuIFN1dHRlciwgd2hvIG5vdyBjb250aW51ZXMgaGlz
IGZhdGhlciYjODIxNztzIGxlZ2FjeSBhcyB3aGF0IGhpcyBjYWxscyBhICYjODIyMDtyZWFsLWJl
YXJkIHBoaWxhbnRocm9waWMmIzgyMjE7IFNhbnRhLCB3b3JraW5nIG1vc3RseSB3aXRoIEFrcm9u
LWFyZWEgbm9ucHJvZml0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RvaW5nIHNvbWV0aGluZyByZWFsbHkgY2hh
cml0YWJsZSBhZmZlY3RzIHlvdSwgaW1wYWN0cyB5b3UgZGVlcGx5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+QW5kIGJyaW5naW5nIHRoYXQgbWFnaWMgaW50byB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIHdhcyBh
IG5vLWJyYWluZXIuPC9wPjxwPlN1dHRlciYjODIxNztzIGRhZCBzb2xkIGJlZXIgaW4gdGhlIHN0
YW5kcyBhdCB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgMTk0OCBXb3JsZCBTZXJpZXMgd2hlbiBoZSB3YXMg
b25seSAxNiwgaGUgc2FpZC4gSGUgYW5kIGhpcyBmYXRoZXIgd2VyZSBpbiB0aGUgc3RhbmRzIHRv
Z2V0aGVyIGNoZWVyaW5nIG9uIHRoZSBUcmliZSBpbiBib3RoIHRoZSAxOTk1IGFuZCAxOTk3IFdv
cmxkIFNlcmllcy48L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyLCBEYW4gU3V0dGVyLCBkcmVzc2VkIGFzIFNhbnRh
LCB3ZW50IHdpdGggaGlzIHdpZmUsIERlYiwgdG8gR2FtZSAxLjwvcD48cD5BYm91dCBhbiBob3Vy
IGludG8gdGhlIGdhbWUsIGFmdGVyIHBpdGNoZXIgQ29yZXkgS2x1YmVyIHN0cnVjayBvdXQgaGlz
IHNldmVudGggYmF0dGVyLCB0aGUgcG9wLWN1bHR1cmUgYXJtIG9mIFNwb3J0cyBJbGx1c3RyYXRl
ZCAmIzgyMTI7IFNJIEV4dHJhIE11c3RhcmQgJiM4MjEyOyB0d2VldGVkIG91dCBhIHBpY3R1cmUg
b2YgU3V0dGVyIGFzIFNhbnRhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q29yZXkgS2x1YmVyJiM4MjE3O3Mgb24g
dGhlIG5pY2UgbGlzdCwmIzgyMjE7IHRoZSB0d2VldCBzYWlkLjwvcD48cD5TdXR0ZXIsIHdobyB3
b3JlIHRoZSBmYW5jaWVyIG9mIGhpcyB0d28gU2FudGEgc3VpdHMsIHBvc2VkIGZvciBwaWN0dXJl
cyBhbmQgc2VsZmllcyB3aXRoIGh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSB0aGF0IG5pZ2h0LCBpbmNsdWRp
bmcgc29tZSBlc3BlY2lhbGx5IG5pY2UgY2hpbGRyZW4gd2hvc2UgbW90aGVyIHNhaWQgdGhleSB3
ZXJlIENvY28gQ3Jpc3AmIzgyMTc7cyBmYW1pbHkuPC9wPjxwPldoZW5ldmVyIGFueW9uZSBhc2tl
ZCBtZSBob3cgbXVjaCBoZSBjaGFyZ2VkIHRvIHBvc2Ugd2l0aCB0aGVtLCBTdXR0ZXIgdG9sZCB0
aGVtIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRoZWlyIG1vbmV5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YW50
ZWQgYSBwcm9taXNlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0RvIHNvbWV0aGluZyBnZW5lcm91
cyBvciBraW5kIGZvciBzb21lb25lIGluIHRoZSBuZXh0IDI0IHRvIDQ4IGhvdXJzLCBzb21ldGhp
bmcgeW91IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgZG9uZSBvdGhlcndpc2UsIHNvbWV0aGluZyBzcGVj
aWFsIGZvciBTYW50YS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN1dHRlciwgd2hvIGF0dGVuZGVkIEdhbWUgMiB3
aXRoIG9uZSBvZiBoaXMgdHdvIHNvbnMsIHNhaWQgaGUgaG9wZXMgdG8gdGlwIG92ZXIgdGhlIGZp
cnN0IGRvbWlubyBpbiBhIGNoYWluIGxlYWRpbmcgdG8gc2NvcmVzIG9mIGdvb2QgZGVlZHMgZXJ1
cHRpbmcgYWNyb3NzIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48cD5TYW50YSwgU3V0dGVyIHNhaWQsIGlz
IGFsbCBhYm91dCBiZWxpZXZpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIHdpbm5pbmcgdGhlIFdvcmxk
IFNlcmllcyBpcyBhbGwgYWJvdXQgYmVsaWV2aW5nLCB0b28sIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGlzIGlzLCBhZnRlciBhbGwsIEJlbGlldmVsYW5kLCYjODIyMTsgU3V0dGVyIHNhaWQsICYj
ODIyMDt3aGVyZSBkcmVhbXMgZG8gY29tZSB0cnVlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW1hbmRhIEdhcnJl
dHQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2Fy
cmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.