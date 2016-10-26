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Good news Indians: Santa is a Tribe fan who lives in the 330

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:57 PM | Updated: October 27, 2016 - 04:41 PM
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Season ticket holder Dan Sutter, carries on his father's legacy of dressing up as Santa, as he brings cheer to the fans at Game 2 of the World Series between the Cleveland Indians and Chicago Cubs on Wednesday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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