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In pain of Game 7 defeat, Indians hold heads high, look ahead to next spring

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: November 3, 2016 - 06:57 PM | Updated: November 4, 2016 - 10:30 AM
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Cleveland Indians center fielder Rajai Davis is greeted at the dugout after hitting a two run home run off Chicago Cub pitcher Aroldis Chapman to tie the game in the eighth inning in Game 7 of the World Series on Wednesday at Progressive Field in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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