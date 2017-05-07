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Indians 1, Royals 0

Indians 1, Royals 0: Mike Clevinger, four relievers combine on one-hitter

Associated Press

Published: May 7, 2017 - 05:45 PM | Updated: May 8, 2017 - 10:45 AM
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Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller throws in the eighth inning against the Kansas City Royals on Sunday, May 7, 2017 at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


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