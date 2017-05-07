All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 1, Royals 0

Indians 1, Royals 0: Mike Clevinger, four relievers combine on one-hitter

Associated Press

Published: May 7, 2017 - 05:45 PM | Updated: May 8, 2017 - 10:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller throws in the eighth inning against the Kansas City Royals on Sunday, May 7, 2017 at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


MORE IN SPORTS

tribe09_02 Nathan Denette - AP
Blue Jays 4, Indians 2: Marcus Stroman, Kevin Pillar lead Jays past Indians in ALCS rematch - 9:52 AM

TORONTO: Marcus Stroman pitched six shutout innings, Kevin Pillar made a sensational catch in center field and the Toronto Blue Jays topped the Indians 4-2 on Monday night.

cavs09_01
J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee
ducks09_05
RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory
NBA: Celtics guard Isaiah Thomas bemoans lack of calls despite physical play of Wizards
MLB notebook: Rough road: Last-place Giants delayed by bus breakdown
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next