All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 1, Royals 0

Indians 1, Royals 0: Mike Clevinger, four relievers combine on one-hitter

Associated Press

Published: May 7, 2017 - 05:45 PM | Updated: May 8, 2017 - 10:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller throws in the eighth inning against the Kansas City Royals on Sunday, May 7, 2017 at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


MORE IN SPORTS

ducks09_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory - 11:23 PM

For starters, there might not have been a better one than the outing RubberDucks left-hander Thomas Pannone threw at the Trenton Thunder on Monday.

cavs09_01
J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee - 11:23 PM
Blue Jays 4, Indians 2: Marcus Stroman, Kevin Pillar lead Jays past Indians in ALCS rematch - 11:23 PM
NBA: Celtics guard Isaiah Thomas bemoans lack of calls despite physical play of Wizards - 11:22 PM
High school roundup: Springfield blasts Buchtel 16-1 in Division II sectional baseball - 11:25 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next