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Indians 1, Royals 1: Mike Clevinger, four relievers combine on one-hitter

Associated Press

Published: May 7, 2017 - 05:45 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller throws in the eighth inning against the Kansas City Royals on Sunday, May 7, 2017 at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


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