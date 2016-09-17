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INDIANS 1, tIGERS 0 (10)

Indians 1, Tigers 0 (10): Indians lose Carlos Carrasco to fractured hand, beat Tigers to lower magic number to 7

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 17, 2016 - 10:30 PM | Updated: September 17, 2016 - 10:40 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez (second from right) is mobbed by teammates after hitting a game winning single off Detroit Tigers relief pitcher Justin Wilson during the tenth inning Saturday in Cleveland. The Indians won 1-0. (AP Photo/Ron Schwane)

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