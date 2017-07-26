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Indians 10, Angels 4

Indians 10, Angels 4: Bradley Zimmer’s go-ahead double in seventh, seven-run eighth lift Indians over Angels

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 10:52 PM | Updated: July 27, 2017 - 01:11 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion slides into home plate as Los Angeles Angels catcher Martin Maldonado makes the tag in the fourth inning Wednesday in Cleveland. Encarnacion was out on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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