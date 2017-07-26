Indians 10, Angels 4: Bradley Zimmer’s go-ahead double in seventh, seven-run eighth lift Indians over Angels

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJbmRpYW5zIHJvb2tpZSBCcmFkbGV5IFppbW1lciBjYW1lIHRocm91Z2gg
aW4gYSBrZXkgbW9tZW50IGFnYWluIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCwgZ2l2aW5nIHRoZSBJbmRpYW5z
IGEgb25lLXJ1biBsZWFkIGluIHRoZSBzZXZlbnRoIGlubmluZyBvZiBhIGNsb3NlIGdhbWUuIDwv
cD48cD5Tb29uIHRoZXJlYWZ0ZXIsIHRoZSBJbmRpYW5zIHR1cm5lZCBpdCBpbnRvIGEgc2hlbGxh
Y2tpbmcgYW5kIHB1bGxlZCBhd2F5IGZvciBhIDEwLTQgd2luIG92ZXIgdGhlIExvcyBBbmdlbGVz
IEFuZ2VscyBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC48L3A+PHA+VGhlIHdpbiBleHRlbmRlZCB0aGUg
SW5kaWFucyYjODIxNzsgd2lubmluZyBzdHJlYWsgdG8gc2l4IGdhbWVzLjwvcD48cD5GYWNpbmcg
QW5nZWxzIHN0YXJ0ZXIgUmlja3kgTm9sYXNjbyAoNC0xMikgaW4gdGhlIHNldmVudGggaW5uaW5n
IG9mIGEgMi0yIGdhbWUgYW5kIHdpdGggQXVzdGluIEphY2tzb24gb24gZmlyc3QgYmFzZSwgWmlt
bWVyIGRyaWxsZWQgYSBkb3VibGUgb2ZmIHRoZSBsZWZ0LWZpZWxkIHdhbGwgdG8gZ2l2ZSB0aGUg
SW5kaWFucyB0aGUgbGVhZC4gWmltbWVyIGZpc3QtcHVtcGVkIHNldmVyYWwgdGltZXMgYXMgaGUg
cmVhY2hlZCBzZWNvbmQgYmFzZS48L3A+PHA+RWFybGllciwgWmltbWVyIGxlZCBvZmYgdGhlIGZp
cnN0IGlubmluZyB3aXRoIGEgc29sbyBob21lIHJ1biwgaGlzIHNldmVudGggb2YgdGhlIHNlYXNv
biwgdG8gZ2l2ZSB0aGUgSW5kaWFucyAoNTQtNDUpIGFuIGVhcmx5IDEtMCBsZWFkLiBJdCB3YXMg
WmltbWVyJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kIGhvbWUgcnVuIGluIGFzIG1hbnkgbmlnaHRzIGFmdGVyIGhl
IGhpdCBoaXMgZmlyc3QgY2FyZWVyIGdyYW5kIHNsYW0gaW4gVHVlc2RheSYjODIxNztzIHdpbi48
L3A+PHA+VGhlbiwgdGhlIGZsb29kZ2F0ZXMgb3BlbmVkIHRvIHRoZSB0dW5lIG9mIGEgc2V2ZW4t
cnVuIGVpZ2h0aCBpbm5pbmcuIENhcmxvcyBTYW50YW5hIG1hZGUgaXQgNC0yIHdpdGggYW4gUkJJ
IHNpbmdsZSB0byByaWdodCBmaWVsZCwgQXVzdGluIEphY2tzb24gZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhbiBS
Qkkgc2luZ2xlIGJhY2sgdXAgdGhlIG1pZGRsZSBhbmQgWWFuIEdvbWVzIGhpdCBhIGRvdWJsZSBv
ZmYgdGhlIGxlZnQtZmllbGQgd2FsbCB0byBzY29yZSBTYW50YW5hLiBFcmlrIEdvbnphbGV6IGxh
dGVyIGpvaW5lZCB0aGUgYWN0aW9uLCBzaW5nbGluZyBiYWNrIHVwIHRoZSBtaWRkbGUgdG8gYnJp
bmcgaG9tZSB0d28gcnVucyBhbmQgZXh0ZW5kIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBsZWFkIHRvIDgt
Mi48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCcmFudGxleSBhbmQgQnJhbmRvbiBHdXllciBlYWNoIGZvbGxvd2Vk
IHdpdGggYW4gUkJJIHNpbmdsZSB0byBjYXAgdGhlIHNldmVuLXJ1biBlaWdodGggYW5kIHR1cm4g
d2hhdCBoYWQgYmVlbiBhIGNsb3NlIGdhbWUgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIG5pZ2h0IGludG8gYSBy
b3V0LjwvcD48cD5CcnlhbiBTaGF3ICg0LTQpIHBpY2tlZCB1cCB0aGUgd2luIHdpdGggYSBzY29y
ZWxlc3MgaW5uaW5nLiBBbmRyZXcgTWlsbGVyIGZvbGxvd2VkIHdpdGggYSBzY29yZWxlc3MgZWln
aHRoIGFuZCBEYW4gT3Rlcm8gd29ya2VkIHRoZSBuaW50aCB3aXRoIHRoZSBnYW1lIGluIGhhbmQu
PC9wPjxwPkZvcm1lciBJbmRpYW5zIGluZmllbGRlciBMdWlzIFZhbGJ1ZW5hIGNvbnRpbnVlZCBo
aXMgb25zbGF1Z2h0IGFnYWluc3QgSW5kaWFucyBwaXRjaGVycywgdHdpY2UgdHlpbmcgdGhlIHNj
b3JlLiBJbiB0aGUgc2Vjb25kIGlubmluZywgVmFsYnVlbmEgZHJpbGxlZCBhIGRvdWJsZSBvZmYg
dGhlIGxlZnQtZmllbGQgd2FsbCB0byBzY29yZSBTaW1tb25zLCB3aG8gd2FzIGhpdCBieSBhIHBp
dGNoLiBJbiB0aGUgc2V2ZW50aCwgd2l0aCB0aGUgQW5nZWxzICg0OS01MykgdHJhaWxpbmcgMi0x
LCBWYWxidWVuYSBjbGVhcmVkIHRoZSBmZW5jZSB3aXRoIGEgc29sbyBob21lIHJ1biB0byBjZW50
ZXIgZmllbGQuIDwvcD48cD5UaG9zZSBzY29yZS10eWluZyBoaXRzIGNhbWUgb25lIG5pZ2h0IGFm
dGVyIFZhbGJ1ZW5hIHdlbnQgMi1mb3ItNSB3aXRoIGEgaG9tZSBydW4gYW5kIHRocmVlIFJCSS48
L3A+PHA+SW5kaWFucyBzdGFydGVyIENhcmxvcyBDYXJyYXNjbyB3YXMgc29saWQgYWdhaW5zdCBl
dmVyeW9uZSBub3QgbmFtZWQgVmFsYnVlbmEsIGFsbG93aW5nIHR3byBydW5zIG9uIHNpeCBoaXRz
IGFuZCBubyB3YWxrcyB3aGlsZSBzdHJpa2luZyBvdXQgZml2ZS48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.