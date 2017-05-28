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Indians 10, Royals 1

Indians 10, Royals 1: Josh Tomlin pitches complete game, Indians cruise in offensive onslaught

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 28, 2017 - 06:43 PM | Updated: May 29, 2017 - 01:11 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin, right, and catcher Roberto Perez celebrate after they defeated the Kansas City Royals in a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)


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