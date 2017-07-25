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Indians 11, Angels 7 (11 innings)

Indians 11, Angels 7 (11 innings): Edwin Encarnacion, Bradley Zimmer hit grand slams in victory

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 25, 2017 - 11:43 PM | Updated: July 26, 2017 - 11:58 AM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer rounds the bases after hitting a grand slam off Los Angeles Angels starting pitcher Jesse Chavez during the second inning Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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