All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 11, Padres 2

Indians 11, Padres 2: Indians break out of offensive slump, Josh Tomlin delivers a gem in win over Padres

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 6, 2017 - 10:38 PM | Updated: July 7, 2017 - 07:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) is congratulated by Michael Brantley after they scored on Ramirez's two-run home run off San Diego Padres starting pitcher Dinelson Lamet during the first inning of a game, Thursday in Cleveland.(AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe08_09 Tony Dejak - AP
Indians 11, Tigers 2: Indians continue offensive surge in rout of Tigers

CLEVELAND: The Indians haven’t been able to find any consistency on offense for several weeks. The Detroit Tigers seem to be trying to help out with the cause.

tsider08_04
Indians manager Terry Francona undergoes procedure to correct heart arrhythmia; he is expected to return July 14
Cavaliers add forward Jeff Green, remain undaunted by last season’s averages
Amateur golf: Wooster’s Brent Dillon, Lake’s Olivia Swain win titles in 79th Good Park Junior Tournament
Indians notebook: Corey Kluber will not pitch in the All-Star Game; Danny Salazar making slow progress
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next