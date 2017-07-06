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Indians 11, Padres 2

Indians 11, Padres 2: Indians break out of offensive slump, Josh Tomlin delivers a gem in win over Padres

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 6, 2017 - 10:38 PM | Updated: July 7, 2017 - 07:57 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) is congratulated by Michael Brantley after they scored on Ramirez's two-run home run off San Diego Padres starting pitcher Dinelson Lamet during the first inning of a game, Thursday in Cleveland.(AP Photo/Tony Dejak)

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