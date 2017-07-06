All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 11, Padres 2

Indians 11, Padres 2: Indians break out of offensive slump, Josh Tomlin delivers a gem in win over Padres

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 6, 2017 - 10:38 PM | Updated: July 7, 2017 - 07:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) is congratulated by Michael Brantley after they scored on Ramirez's two-run home run off San Diego Padres starting pitcher Dinelson Lamet during the first inning of a game, Thursday in Cleveland.(AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

baseball09_07 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Sweet Life: West Akron Baseball League marks 60 years of tradition with cheers, candy and a neighborhood parade - 9:09 AM

Liability be darned.

tribe09_03
Indians 4, Tigers 0: Mike Clevinger, bullpen blank Tigers
tribe09_06
Ryan Lewis: What went right and what didn’t: A look at the 2017 Indians heading into the All-Star break
Indians bench coach Brad Mills looking forward to relinquishing duties back to manager Terry Francona
Report: Guard Jamal Crawford talks to Cavs, picks Timberwolves
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next