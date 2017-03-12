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Spring Training: Indians 11, Padres 3

Indians 11, Padres 3: Corey Kluber solid in win over Padres

Beacon Journal staff report

Published: March 12, 2017 - 07:54 PM

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